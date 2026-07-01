NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Capital City Bank Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Capital City Bank Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 40,28 USD wert. Bei einem Capital City Bank Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 248,262 Capital City Bank Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Capital City Bank Group-Papiers auf 49,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 269,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,69 Prozent erhöht.

Capital City Bank Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 848,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at