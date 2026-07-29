NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Capital City Bank Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 40,20 USD. Bei einem Capital City Bank Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,488 Capital City Bank Group-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,44 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Papiers am 28.07.2026 auf 52,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,44 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Capital City Bank Group einen Börsenwert von 890,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at