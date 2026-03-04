NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Capital City Bank Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Capital City Bank Group Aktie
Am 04.03.2016 wurde die Capital City Bank Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,36 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,510 Capital City Bank Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 280,34 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 280,34 USD, was einer positiven Performance von 180,34 Prozent entspricht.
Alle Capital City Bank Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 742,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
