Capital City Bank Group Aktie

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WKN: 923192 / ISIN: US1396741050

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Capital City Bank Group-Investmentbeispiel 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Capital City Bank Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Capital City Bank Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 67,613 Capital City Bank Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 50,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 419,88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +241,99 Prozent.

Der Marktwert von Capital City Bank Group betrug jüngst 864,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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