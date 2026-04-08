NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capital City Bank Group-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Capital City Bank Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,76 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 296,209 Capital City Bank Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Capital City Bank Group-Aktie auf 45,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 421,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,21 Prozent.

Der Marktwert von Capital City Bank Group betrug jüngst 766,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at