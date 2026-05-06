Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Lohnender Capital City Bank Group-Einstieg?
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06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Capital City Bank Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 36,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,716 Capital City Bank Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,21 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Papiers am 05.05.2026 auf 46,47 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 26,21 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Capital City Bank Group belief sich zuletzt auf 784,58 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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