NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.07.2016 wurden Capital City Bank Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Capital City Bank Group-Aktie an diesem Tag 14,64 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 683,060 Capital City Bank Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Capital City Bank Group-Anteile wären am 21.07.2026 35 403,01 USD wert, da der Schlussstand 51,83 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 254,03 Prozent gleich.

Insgesamt war Capital City Bank Group zuletzt 854,02 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at