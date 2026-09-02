NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Capital City Bank Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Capital City Bank Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 30,88 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hat, hat nun 323,834 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 237,05 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 01.09.2026 auf 50,14 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 237,05 USD entspricht einer Performance von +62,37 Prozent.

Capital City Bank Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 865,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at