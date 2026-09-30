Capital City Bank Group Aktie

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WKN: 923192 / ISIN: US1396741050

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Capital City Bank Group-Investmentbeispiel 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Capital City Bank Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Capital City Bank Group-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 29,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,352 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 48,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,73 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Capital City Bank Group bezifferte sich zuletzt auf 843,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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