NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Capital City Bank Group-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Capital City Bank Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Capital City Bank Group-Anteile betrug an diesem Tag 25,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Capital City Bank Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 39,920 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 49,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 969,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,97 Prozent vermehrt.

Am Markt war Capital City Bank Group jüngst 848,71 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at