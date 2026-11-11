Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Profitables Capital City Bank Group-Investment?
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11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capital City Bank Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Capital City Bank Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,921 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 304,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,37 USD belief. Das entspricht einem Plus von 204,14 Prozent.
Der Capital City Bank Group-Wert an der Börse wurde auf 873,69 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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