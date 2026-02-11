Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Profitabler Capital City Bank Group-Einstieg?
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capital City Bank Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Capital City Bank Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,02 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,630 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 42,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,20 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Capital City Bank Group betrug jüngst 733,34 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!