Capital City Bank Group Aktie

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WKN: 923192 / ISIN: US1396741050

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Profitables Capital City Bank Group-Investment? 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital City Bank Group von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Capital City Bank Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Capital City Bank Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investierten, hätten nun 69,444 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 23.06.2026 3 338,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,07 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 233,82 Prozent angezogen.

Capital City Bank Group wurde am Markt mit 799,96 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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