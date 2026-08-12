Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Capitol Federal Financial-Anlage unter der Lupe
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Capitol Federal Financial-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Capitol Federal Financial-Aktie letztlich bei 6,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 584,786 Capitol Federal Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 8,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 961,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,62 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Capitol Federal Financial zuletzt 1,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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