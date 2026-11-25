Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Lohnender Capitol Federal Financial-Einstieg?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr eingefahren
Am 25.11.2025 wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Capitol Federal Financial-Aktie an diesem Tag 6,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 503,759 Anteile im Depot. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Anteile wären am 24.11.2026 12 195,49 USD wert, da der Schlussstand 8,11 USD betrug. Mit einer Performance von +21,95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Capitol Federal Financial belief sich jüngst auf 998,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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