Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Frühes Investment
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Capitol Federal Financial-Papier statt. Diesen Tag beendete das Capitol Federal Financial-Papier bei 5,20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,231 Capitol Federal Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Capitol Federal Financial-Papiers auf 7,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,54 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,54 Prozent angezogen.
Capitol Federal Financial wurde am Markt mit 990,71 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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