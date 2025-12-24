NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capitol Federal Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Capitol Federal Financial-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 16,779 Capitol Federal Financial-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 7,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,95 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Capitol Federal Financial belief sich jüngst auf 932,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at