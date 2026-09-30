Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Lohnendes Capitol Federal Financial-Investment?
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Capitol Federal Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Capitol Federal Financial-Papier bei 6,35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15,748 Capitol Federal Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 8,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31,81 Prozent.
Zuletzt verbuchte Capitol Federal Financial einen Börsenwert von 1,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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