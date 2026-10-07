Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Lohnendes Capitol Federal Financial-Investment?
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07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Capitol Federal Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 215,054 Capitol Federal Financial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 832,26 USD, da sich der Wert eines Capitol Federal Financial-Anteils am 06.10.2026 auf 8,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,23 Prozent gesteigert.
Capitol Federal Financial war somit zuletzt am Markt 1,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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