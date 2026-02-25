Capitol Federal Financial Aktie

Capitol Federal Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Capitol Federal Financial-Investition 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Capitol Federal Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Am 25.02.2023 wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Capitol Federal Financial-Papier 8,42 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Capitol Federal Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 187,648 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (7,30 USD), wäre die Investition nun 8 669,83 USD wert. Mit einer Performance von -13,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Capitol Federal Financial jüngst 940,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Capitol Federal Financial Inc

mehr Nachrichten