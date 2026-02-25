NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Capitol Federal Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Am 25.02.2023 wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Capitol Federal Financial-Papier 8,42 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Capitol Federal Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 187,648 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (7,30 USD), wäre die Investition nun 8 669,83 USD wert. Mit einer Performance von -13,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Capitol Federal Financial jüngst 940,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at