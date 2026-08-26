Capitol Federal Financial Aktie

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WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Capitol Federal Financial-Investmentbeispiel 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Capitol Federal Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Capitol Federal Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 70,126 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 8,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 598,88 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 40,11 Prozent eingebüßt.

Capitol Federal Financial war somit zuletzt am Markt 1,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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