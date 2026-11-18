Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Frühes Investment
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 18.11.2016 wurde das Capitol Federal Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61,652 Capitol Federal Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 8,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 498,77 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,12 Prozent verringert.
Capitol Federal Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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