NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Capitol Federal Financial-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.05.2021 wurde das Capitol Federal Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,86 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 7,776 Capitol Federal Financial-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 61,04 USD, da sich der Wert eines Capitol Federal Financial-Anteils am 26.05.2026 auf 7,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Capitol Federal Financial bezifferte sich zuletzt auf 981,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at