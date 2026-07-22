NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Capitol Federal Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Capitol Federal Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,06 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 904,159 Capitol Federal Financial-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 775,77 USD, da sich der Wert eines Capitol Federal Financial-Anteils am 21.07.2026 auf 8,60 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,24 Prozent verringert.

Der Marktwert von Capitol Federal Financial betrug jüngst 1,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at