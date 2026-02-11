Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Frühes Investment
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Capitol Federal Financial-Papier an diesem Tag 12,06 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,292 Capitol Federal Financial-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.02.2026 62,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,54 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 62,52 USD entspricht einer negativen Performance von 37,48 Prozent.
Jüngst verzeichnete Capitol Federal Financial eine Marktkapitalisierung von 979,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!