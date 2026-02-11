NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Capitol Federal Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Capitol Federal Financial-Papier an diesem Tag 12,06 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,292 Capitol Federal Financial-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.02.2026 62,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,54 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 62,52 USD entspricht einer negativen Performance von 37,48 Prozent.

Jüngst verzeichnete Capitol Federal Financial eine Marktkapitalisierung von 979,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at