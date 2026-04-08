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Capitol Federal Financial Aktie

Capitol Federal Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Capitol Federal Financial-Performance 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Capitol Federal Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Capitol Federal Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12,88 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 776,398 Capitol Federal Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 760,87 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 07.04.2026 auf 7,42 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 42,39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Capitol Federal Financial eine Marktkapitalisierung von 951,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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