NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Capitol Federal Financial-Aktien gewesen.

Capitol Federal Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Capitol Federal Financial-Anteile bei 13,60 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investierten, hätten nun 7,353 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Capitol Federal Financial-Papiers auf 7,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,09 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,91 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Capitol Federal Financial eine Marktkapitalisierung von 939,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at