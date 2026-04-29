NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Capitol Federal Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Capitol Federal Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,17 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 759,301 Capitol Federal Financial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (7,88 USD), wäre die Investition nun 5 983,30 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 40,17 Prozent.

Der Marktwert von Capitol Federal Financial betrug jüngst 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at