Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Cathay General Bancorp-Anlage
|
31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Cathay General Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cathay General Bancorp-Anteile an diesem Tag 35,63 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 28,066 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 736,46 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Anteils am 28.08.2026 auf 61,87 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73,65 Prozent zugenommen.
Alle Cathay General Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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