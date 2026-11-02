NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Cathay General Bancorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Cathay General Bancorp-Aktie bei 42,99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 23,261 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 64,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 498,02 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 49,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cathay General Bancorp eine Marktkapitalisierung von 4,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at