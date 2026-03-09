NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.03.2025 wurde das Cathay General Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cathay General Bancorp-Anteile 44,67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,239 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,53 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Anteils am 06.03.2026 auf 48,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,53 Prozent gesteigert.

Alle Cathay General Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at