NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Cathay General Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 30,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,303 Cathay General Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204,79 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Anteils am 11.09.2026 auf 62,01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104,79 Prozent angezogen.

Der Cathay General Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 4,13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at