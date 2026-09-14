Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Langfristige Anlage 14.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Cathay General Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 30,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,303 Cathay General Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204,79 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Anteils am 11.09.2026 auf 62,01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104,79 Prozent angezogen.

Der Cathay General Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 4,13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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