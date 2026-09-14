Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Langfristige Anlage
|
14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Cathay General Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 30,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,303 Cathay General Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204,79 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Anteils am 11.09.2026 auf 62,01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104,79 Prozent angezogen.
Der Cathay General Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 4,13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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