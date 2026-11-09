Cathay General Bancorp Aktie

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WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Lukrative Cathay General Bancorp-Investition? 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cathay General Bancorp-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Cathay General Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31,79 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 314,564 Cathay General Bancorp-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 20 201,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,01 Prozent gesteigert.

Am Markt war Cathay General Bancorp jüngst 4,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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