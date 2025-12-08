NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Cathay General Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.12.2015 wurden Cathay General Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32,43 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 3,084 Cathay General Bancorp-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.12.2025 auf 49,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153,75 USD wert. Damit wäre die Investition 53,75 Prozent mehr wert.

Alle Cathay General Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at