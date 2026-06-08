Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Lohnendes Cathay General Bancorp-Investment? 08.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cathay General Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.06.2023 wurde das Cathay General Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cathay General Bancorp-Aktie an diesem Tag 34,25 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,197 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (58,22 USD), wäre die Investition nun 1 699,85 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69,99 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Cathay General Bancorp einen Börsenwert von 3,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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