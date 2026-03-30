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Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Cathay General Bancorp-Performance im Blick 30.03.2026 16:05:03

NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cathay General Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cathay General Bancorp-Investment verdienen können.

Am 30.03.2016 wurden Cathay General Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,52 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,506 Cathay General Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.03.2026 171,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,85 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,28 Prozent angezogen.

Cathay General Bancorp war somit zuletzt am Markt 3,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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