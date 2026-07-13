NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cathay General Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cathay General Bancorp-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cathay General Bancorp-Aktie statt. Zum Handelsende standen Cathay General Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 37,63 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,657 Cathay General Bancorp-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 61,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,51 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,51 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Cathay General Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 4,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at