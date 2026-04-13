Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Frühes Investment
|
13.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cathay General Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Cathay General Bancorp-Papier bei 33,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 298,418 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 956,43 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Papiers am 10.04.2026 auf 53,47 USD belief. Mit einer Performance von +59,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Cathay General Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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