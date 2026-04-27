NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cathay General Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Cathay General Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31,11 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 32,144 Cathay General Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.04.2026 1 747,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,38 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 747,99 USD, was einer positiven Performance von 74,80 Prozent entspricht.

Am Markt war Cathay General Bancorp jüngst 3,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at