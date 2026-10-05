Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Lohnender Cathay General Bancorp-Einstieg? 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cathay General Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cathay General Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 42,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,378 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 60,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,68 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 144,68 USD, was einer positiven Performance von 44,68 Prozent entspricht.

Cathay General Bancorp war somit zuletzt am Markt 4,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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