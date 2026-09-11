NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Central Garden Pet-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Central Garden Pet-Papier bei 19,54 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Central Garden Pet-Aktie investiert, befänden sich nun 5,117 Central Garden Pet-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 202,95 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Anteils am 10.09.2026 auf 39,66 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 202,95 USD, was einer positiven Performance von 102,95 Prozent entspricht.

Central Garden Pet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at