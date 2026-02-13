Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Rentables Central Garden Pet-Investment?
|
13.02.2026 16:03:51
13.02.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Central Garden Pet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,67 USD. Bei einem Central Garden Pet-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,885 Central Garden Pet-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 37,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 7,74 Prozent vermehrt.
Central Garden Pet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
