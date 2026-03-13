Central Garden & Pet Aktie

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WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

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Langfristige Performance 13.03.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Central Garden Pet-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Central Garden Pet-Aktie an diesem Tag bei 30,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,321 Central Garden Pet-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.03.2026 1 179,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,49 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,94 Prozent angezogen.

Central Garden Pet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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