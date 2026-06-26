NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Central Garden Pet-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Central Garden Pet-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Central Garden Pet-Aktie betrug an diesem Tag 35,07 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 28,514 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.06.2026 1 268,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,50 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 26,89 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Central Garden Pet einen Börsenwert von 2,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at