NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Central Garden Pet-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Central Garden Pet-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12,50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Central Garden Pet-Aktie investiert, befänden sich nun 8,003 Central Garden Pet-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 298,74 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Papiers am 26.03.2026 auf 37,33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 198,74 Prozent vermehrt.

Central Garden Pet wurde am Markt mit 2,33 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at