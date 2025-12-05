Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Central Garden Pet-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11,85 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,435 Central Garden Pet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282,93 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Anteils am 04.12.2025 auf 33,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 182,93 Prozent vermehrt.
Central Garden Pet war somit zuletzt am Markt 2,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
