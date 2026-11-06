Central Garden & Pet Aktie

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WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

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Central Garden Pet-Investition im Blick 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Central Garden Pet-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Central Garden Pet-Anteile 19,01 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hat, hat nun 525,972 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers auf 47,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 215,10 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 152,15 Prozent zugenommen.

Alle Central Garden Pet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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