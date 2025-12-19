NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Central Garden Pet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 332,872 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Central Garden Pet-Papiere wären am 18.12.2025 10 868,28 USD wert, da der Schlussstand 32,65 USD betrug. Damit wäre die Investition um 8,68 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Central Garden Pet belief sich zuletzt auf 2,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at