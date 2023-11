NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 32,44 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hat, hat nun 30,826 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2023 1 365,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,59 Prozent vermehrt.

Central Garden Pet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at