NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Central Garden Pet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Central Garden Pet-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Central Garden Pet-Aktie bei 32,32 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Central Garden Pet-Aktie investiert, befänden sich nun 309,426 Central Garden Pet-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Central Garden Pet-Papiere wären am 15.01.2026 10 285,32 USD wert, da der Schlussstand 33,24 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 10 285,32 USD, was einer positiven Performance von 2,85 Prozent entspricht.

Central Garden Pet war somit zuletzt am Markt 2,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at